Придумайте и запишите предложение по схеме: 1. Обстоятельство - сказуемое - обстоятельство - определение - подлежащее.
Русский язык
Придумайте и запишите предложение по схеме: 1. Обстоятельство - сказуемое - обстоятельство - определение - подлежащее.
Ответ(ы):
Гость:
Издалека бежит очень извилистая речушка.
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