Придумайте мини-текст с использованием выделенных словосочетаний Зажигательны?? танец, блистательный успех,замереть от восторга Помогите срочно

Русский язык
Придумайте мини-текст с использованием выделенных словосочетаний Зажигательны?? танец, блистательный успех,замереть от восторга Помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аня несколько месяцев усердно готовилась к этому конкурсу танцев. И когда она вышла на танцпол со своим зажигательным танцем, зрители замерли от восторга. После выступления члены жюри сказали Ане, что её ждёт блистательный успех на большой сцене. P.S.: Имя можно и поменять)
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