Придумайте небольшой рассказ на тему из пословиц. не учись разрушать,а учись стро??ть. Сила сломит всё, а ум силу.

Гость: Гость:

Люба переехала в другой район города, в престижную школу. Познакомилась с новыми друзьями, но и с их законами "выживания":как одеться, что говорить, кого выбирать в друзья.Забыла добрых и отзывчивых друзей.Девочка сначала вспоминала совместные лыжные прогулки, катание на санках в лесу. Скучала по душевным беседам друзей. Но это было все реже и реже. друзья пытались продолжать отношения с девочкой, но она забыла дружбу с ними. В новой школе дружба была как выгодные сделки. Папа или мама - перспективны для пользы с их детьми я буду дружить.Взаимопонимания не было - были служебные фразы. Улыбки были фальшивыми. Девочка создала себе новый, чужой для себя мир, в котором было неуютно и холодно! Прежние друзья не дождались отклика и продолжения дружбы и перестали звонить. Девочка разрушила счастье своей души. Разрушать - не строить! "Сила сломит все, а ум силу" так говорят в народе. Силу применяют слабые люди, которые не могут постоять за себя, за друга, за свои идеи.Такие люди не могут договариваться, они запугивают силой. Есть люди, которые не распускают кулаки и не приводят сильных дружков для запугивания. Они идут на компромисс, на переговоры, стараются наладить дружбу или приемлемые отношения.Это более разумно, чем применять силу.