Придумайте словосочетание с орофограмой -тся и -ться в глаголах и словосочетания ?? буквами -е и -и в окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения
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Придумайте словосочетание с орофограмой -тся и -ться в глаголах и словосочетания ?? буквами -е и -и в окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамоте учиться всегда пригодится. Чем завираться, лучше молча почесаться. Глаза боятся, а руки делают. ЭТО ТСЯ И ТЬСЯ . Пишем в тетраде . Дышишь воздухом. ЭТО Е и И В ОКОНЧАНИЕ ГЛАГОЛОВ
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