Придумайте словосочетание с орофограмой -тся и -ться в глаголах и словосочетания ?? буквами -е и -и в окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения

Гость: Гость:

Грамоте учиться всегда пригодится. Чем завираться, лучше молча почесаться. Глаза боятся, а руки делают. ЭТО ТСЯ И ТЬСЯ . Пишем в тетраде . Дышишь воздухом. ЭТО Е и И В ОКОНЧАНИЕ ГЛАГОЛОВ