Придумайте сложно подчиненные предложения с несколькими придаточными( последовательно,параллельное,однородное) к каждому виду по 2 предложения

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Придумайте сложно подчиненные предложения с несколькими придаточными( последовательно,параллельное,однородное) к каждому виду по 2 предложения

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