Придумайте сложно подчиненные предложения с несколькими придаточными( последовательно,параллельное,однородное) к каждому виду по 2 предложения
Русский язык
Придумайте сложно подчиненные предложения с несколькими придаточными( последовательно,параллельное,однородное) к каждому виду по 2 предложения
Ответ(ы):
Гость:
Сори я этого не просадил! Траст слил тратил!
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