Придумайте вопросы к данным словам: нефть, соль, магма, песок, базальт, гравий, газ, торф, минералы) Пожалуйста) Это кросфорд: пример: Как называется черное золото(ответ: нефть)

География
Придумайте вопросы к данным словам: нефть, соль, магма, песок, базальт, гравий, газ, торф, минералы) Пожалуйста) Это кросфорд: пример: Как называется черное золото(ответ: нефть)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гравий- Песок с мелкими камнями это... Песок- вещество которое не растворяеться в воде Магма- рассколенная жидкость из которого состоит ядро Земли Газы- хлор, оксиген, гидроген, гелий это... Соль- натрий хлорид, это Вещество из которого делают бензин- нефть Торф- горючее, из-за которого загораются болота Базальт- я сам не знаю что это такое Минералы- Находятся в недрах земли, полезные ископаемые...
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