-.... Придумала ! ..... нашла! -сказала ...... .- Пусть две из .... возьмут в свои клювы прутик , а .... прицеплюсь за .... посередине . ...... будете лететь , а .... ехать . нужно только , чтобы ..... не крякали , а ..... не к...
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-.... Придумала ! ..... нашла! -сказала ...... .- Пусть две из .... возьмут в свои клювы прутик , а .... прицеплюсь за .... посередине . ...... будете лететь , а .... ехать . нужно только , чтобы ..... не крякали , а ..... не квакала , и все будет превосходно . Вставте пж слова правильно
Ответ(ы):
Гость:
Я придумала! Я нашла! - сказала лягушка. - Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала. (у Вас написано "крякала" ) Текст взят из сказки В Гаршина "Лягушка-путешественница". Эти слова произносит лягушка. Обращены они к уткам, которые должны были нести её на прутике в своих клювах в тёплые края. Пропущены местоимения: я, вас, него, вы. (Ещё есть местоимение "свои"). Пропущенное имя существительное - лягушка. Я НЕ УВЕРЕНА НО СКОРЕЕ ВСЕГО ТАК!
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