Придумать 10 предложений с причастными оборотами : 5-где оборот перед главным/определяемым словом, 5- где после главного слова.

Гость: Гость:

Река, отражающая небо, блестела на солнце. Девочка, прыгающая на скакалке, смеялась. Книга, прочитанная моим братом, лежала на столе. Щенок, испугавшись нас, убежал. Картина, нарисованная великим художником, находилась на выставке. Лаявшая на улице собака разбудила меня. Стоящие неподалеку зеленые деревья радовали глаз. Ярко пылающие искры были похожи на звезды. Тихо журчал спрятавшийся в траве ручей. Растущий на пустыре цветок был очень красив.