Придумать 10 предложений с причастными оборотами : 5-где оборот перед главным/определяемым словом, 5- где после главного слова.

Русский язык
Придумать 10 предложений с причастными оборотами : 5-где оборот перед главным/определяемым словом, 5- где после главного слова.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река, отражающая небо, блестела на солнце. Девочка, прыгающая на скакалке, смеялась. Книга, прочитанная моим братом, лежала на столе. Щенок, испугавшись нас, убежал. Картина, нарисованная великим художником, находилась на выставке. Лаявшая на улице собака разбудила меня. Стоящие неподалеку зеленые деревья радовали глаз. Ярко пылающие искры были похожи на звезды. Тихо журчал спрятавшийся в траве ручей. Растущий на пустыре цветок был очень красив.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На одной чаше весов 5 одинаковых яблок и 3 одинаковые груши,на другой чаше 4 таких ж?? яблока и 4 таких же груши.Весы находятся в равновесии. Что...
Ответить
Технология
Всем привет!) Люди, помогите! Мне по труду задали сделать проэкт на тему "завтрак для всей семьи". Я не помню как он точно называется Тоеат...
Ответить
Биология
В клетках какой растительной ткани происходит образование органических веществ ??омогите пожалуйста
Ответить
История
Дайте развернутый ответ: Назовите основные положения учения Мартина Лютера
Ответить
Математика
Напиши разность икс минус 16 минус 24
Ответить