Придумать 6 слов с приставкой на согласный, слово в корне на И, составить с ними предложения. Помогите пожалуйста

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Съемка,подъезд,проход,проезд,съесть,приготовить Игрушка ------------------------------------------------------------------------------- Недавно проводилась съемка интересного фильма В подъезде мы увидели котёнка Собака прошла через узкий проход Проезд был долгим С съел(а) клубничный торт Моя мама приготовила еду Мне купили мягкую игрушку Не за что)))