придумать героя из поэмы мёртвые души, (дать ему фамилию, и тд так же как и описывали всех героев)

Гость: Гость:

Пускай нашего героя будут звать Василий Ложкин. Он был богат, держал при дворе достаточно количество душ. У него была жена и дочка. Павел Иванович Чичиков, ныне был знаком с нашим выдуманным героем. Однажды, проежая мимо одного городка, он видел как Ложкин скитался по улица в нищите. Но, поговаривают люди, что дочка и жена - долг, прокормить свою семью, вынудило его пойти на нехорошие дела. Ловко проворачивая махинации, он неплохо стал зарабатывать, выбрался из нищиты и сказчно разбогател. Павел Иванович Чичиков, увидя его вновь и не признал такого беднягу, который просил у него грош.