Придумать историю про одну из букв, оживить ее, при этом над может понадобиться: волшебная палочка, сказочный зонтик, радужный дождик.

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Храбрая Х. Есть на свете Фея ЕИНАНЗ, которая оживляет для нас буквы, цифры и разные знаки. Она и сама любит ходить по учебникам и радоваться чудесам, которые творит с помощью своей волшебной палочки. Вовремя она зашла в Азбуку! Злая ведьма АКБИШО захотела превратить глухую согласную тихоню Х в …Сама не знала во что! Сбила ее с ног, переворачивала, а той - все нипочем. Как была Х, так Х и осталась! Пуще разозлилась ведьма, увидев, что Х хохочет, а не трепещет перед ней. Напала на бедную Х и разорвала ее поперек. Пришла Фея к Х и видит на полянке перед домиком Х 2 маленькие буквы -∧∧ -стоят! У Феи даже слезы из глаз посыпались и превратились в радужный дождик. Когда слезинки дождика упали на ∧ , они правильно срослись, и снова на полянке Х: Ха-Ха-Ха!. А АКБИШО не унимается: "Раз силой поперек не получилось, попробую я ее вдоль на 2 половинки обманом расщепить". Покопалась она в своем огромном мешке, куда ошибки детей складывает. Нашла оторванную от буквы палочку: "Еще лучше идея! Сделаю я ей подарок! Никто ж от чужого не отказывается. Спохватится, да поздно. Будет она у меня не хохотать, а жужжать, как Ж. А Щ пусть пока Ц побудет!" Но Фея ЕИНАНЗ разгадала этот коварный план, взмахнула волшебной палочкой! И вот уже в руках АКБИШО ... сложенный зонтик. Отталкивая «подарок», Х раскрыла сказочный зонтик, и он отбросил злую ведьму далеко- далеко. А если мы ОШИБОК делать не будем, власть АКБИШО совсем пропадет.