Придумать загадку о весне со словами-тепло и немножко холодно,питает корни растений,приносит тепло и радость.... можно их видоизменить немного
Литература
Придумать загадку о весне со словами-тепло и немножко холодно,питает корни растений,приносит тепло и радость.... можно их видоизменить немного
Ответ(ы):
Гость:
Когда она приходит становится тепло и холодно немножко,она приносит тепло и радость, питаются корни растений (весна)
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