Придумать загадку о весне со словами-тепло и немножко холодно,питает корни растений,приносит тепло и радость.... можно их видоизменить немного

Литература

Придумать загадку о весне со словами-тепло и немножко холодно,питает корни растений,приносит тепло и радость.... можно их видоизменить немного

Автор: Гость