Придумати закінчення до оповідання Євгена Гуцало "Лось"

Дядько Шпичак поїхав до хлопчикових батьків і вони завели розмову про лося. -Добридень Лілю та Олексію! - Привіт і тобі якщо хочеш Шпичаку! -Ваші діти стали свідками вбивства! -Якого ще вбивства? -Вони побачили як я вбив лося із заповідника якого вони діставали із ополонки. -І що далі??? -Вони хутко помчалися в заповідник. -Правильно вони зробили.Ати чого від нас хочеш. -Я хочу щоб ви зупинили своїх дітей.А я за цем віддам вам роги.Ну що згодні? -Ні тому що ви винищуєте природу і все живе!!!! -Ну будь ласка!-і так Шпичак благав години зо дві!Але батьки так і не погодилися тому що вони любили природу і навчили цього синів.