Придумать и составить предложения с частицами Только, лишь, исключительно, почти, как раз, даже, даже и, ни, и, же,ведь, уж, всё, всё-таки, -то

Только сегодня ты мне ответил. Я почти каждый день хожу на дополнительные занятия. Сегодня как раз ее день рождения. Она даже и представить не могла, какая участь ее ожидала... Лишь сегодня ты мне ответил. Я даже не знаю, что тебе на это сказать.. Ты же мне сама предложила! Уж я-то, знаю эту тему получше тебя. Ведь сначала с тобой все было хорошо. Все-таки он был прав!