Придумать литературно - правовую викторину

Ход викторины: Ведущий: Дорогие ребята, мы рады приветствовать всех вас на литературной викторине «По страницам любимых сказок»! Скажите, а вы любите сказки? А какие бывают сказки? (Ответы детей). А теперь назовите ваши любимые сказки. Молодцы! Сейчас мы узнаем, насколько хорошо вы знаете свои любимые сказки. Для этого нам надо разделиться на две команды. Каждая команда должна выбрать себе название. Викторина состоит из 5-ти конкурсов. Правила конкурсов очень просты. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Если у команды нет ответа, отвечать имеет право команда соперников. Задания всех конкурсов связаны с названиями, героями сказок либо с авторами, которые их написали. После каждого конкурса жюри подводит итог. (Представить жюри). Итак, я объявляю первый конкурс, который называется «Разминка». В этом конкурсе одновременно принимают участие две команды. Я произношу задание, а вы все вместе дружно отвечаете. 1. На сметане мешён На окошке стужён. У него румяный бок, Кто же это? (Колобок) 2. Девочка добрая в сказке жила, К бабушке по лесу в гости пошла. Мама красивую шапочку сшила И пирожков дать с собой не забыла. Что же за девочка-лапочка. Как зовут её? … (Красная Шапочка) 3. Друг за друга по цепочке Ухватились все так прочно! Но ещё помощники скоро прибегут, Победит упрямицу дружный общий труд. Как засела крепко! Кто же это? … (Репка) 4. Человек немолодой С преогромной бородой. Обижает Буратино, Артемона и Мальвину. Вообще для всех людей Он отъявленный злодей. Знает кто-нибудь из вас, Кто же это? (Карабас) 5. Я мальчишка деревянный, Вот и ключик золотой! Артемон, Пьеро, Мальвина – Дружат все они со мной. Всюду нос сую я длинный, Моё имя … (Буратино) 6. В шляпе синенькой мальчишка Из известной детской книжки. Он глупышка и зазнайка, А зовут его … (Незнайка) 7. И на мачеху стирала И горох перебирала По ночам при свечке, А спала у печки. Хороша, как солнышко. Кто же это? … (Золушка) 8. Он весел и не злобен, Этот милый чудачок. С ним мальчик Робин И приятель Пятачок. Для него прогулка – праздник И на мёд особый нюх. Этот плюшевый проказник Медвежонок … (Вини-Пух) 9. Трое их живёт в избушке, В ней три стула и три кружки, Три кроватки, три подушки. Угадайте без подсказки Кто герои этой сказки? (Три медведя) 10. В лесу тёмном на опушке, Жили дружно все в избушке. Маму дети поджидали, В домик волка не пускали. Эта сказка для ребят… (Волк и семеро козлят) Конкурс «Дальше, дальше…» Каждой команде будет задано по 20 вопросов. Отвечать нужно сразу, не раздумывая. Если не знаете ответ, говорите «дальше». В это время команда- соперница молчит, не подсказывает. Вопросы для первой команды: 1. Кто автор произведения «Кошкин дом»? (Самуил Маршак) 2. Куда отправился доктор Айболит по телеграмме? (в Африку) 3. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение Буратино»? (Артемон) 4. Усатый персонаж сказки Чуковского. (Тараканище) 5. Жених Мухи-цокотухи. (Комар) 6. Из чего сварил кашу хитрый солдат? (Из топора) 7. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку) 8. Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной) 9. Как звали удава из сказки Киплинга «Маугли»? (Каа) 10. На чём разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»? (На печке) 11. Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин) 12. Что подарили блошки Мухе-цокотухе? (Сапожки) 13. За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки «Двенадцать месяцев»? (За подснежниками) 14. Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах) 15. Сестрица братца Иванушки. (Алёнушка) 16. Самый знаменитый житель Цветочного города. (Незнайка) 17. Сколько лет рыбачил старик из сказки о золотой рыбке? (33 года) 18. Из чего был сделан Буратино? (Из полена) 19. Фрукты, которыми объелся Чебурашка. (Апельсины) 20. Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая отправилась по всему свету искать своего названного братца? (Герда) Вопросы для второй команды: 1. Кому несла Красная Шапочка пирожки и горшочек масла? (Бабушке) 2. Как звали девочку – обладательницу волшебного цветка из сказки Катаева «Цветик-семицветик»? (Женя) 3. Назовите отчество Федоры из сказки Чуковского «Федорино горе». (Егоровна) 4. Кто написал сказку «Золушка»? (Шарль Перро) 5. Как звали девочку, путешествующую по Стране чудес и Зазеркалью? (Алиса) 6. Что купила Муха-цокотуха на базаре? (Самовар) 7. Лучший друг Карлсона. (Малыш) 8. Какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина избушка»? (Ледяная) 9. Как звали сестру доктора Айболита? (Варвара) 10. Хозяйка Артемона. (Мальвина) 11. Кто поймал золотую рыбку? (Старик) 12. Автор сказки «Конёк-Горбунок». (Пётр Ершов) 13. Как звали маленькую девочку, которая родилась и жила в цветке? (Дюймовочка) 14. В каких птиц превратились 11 королевских сыновей? ( В лебедей) 15. В кого превратился гадкий утёнок? (В прекрасного лебедя) 16. Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? (Из тыквы) 17. Друг Винни-Пуха. (Пятачок) 18. Как звали хитрого кота из сказки «Золотой ключик»? (Базилио)