Придумать небольшое произведение об одном из героев легенд,сказок,былин

Алеша Попович-самый младший из богатырей. Былина.Алеша Попович на мосту Туркмена. Вот проходят тучи ясные,дни сыпучие,а Алеша Попович едет в новый бой:злодей Туркмен у людей животных ворует и ест.Принарядился он,одел шлем,взял меч,и пошёл в путь-дорогу.Приехал на мост,и видит:едет конь седой,а на нем Туркмен-борода до пят,усы до колен.Подьезжает и говорит: -Чтож,молодец,не победить тебе!Я у тебя поросёнка отберу и зарежу. -А на что тебе поросенок?Ты коня своего седого бери и режь. -А давай бой устроим!Если я одержу победу,то я зарежу твоего поросёнка,а если ты,так и есть,зарежу коня своего. -Согласен! Подготовился русский богатырь:меч в крупну руку взял,щит приготовил,коня прямо поставил,и началась битва. Задел Алеша коня седого,гриву отсек,и говорит Туркмену: -Чтож,бою дальше не быть.Раз я нечаянно гриву отсек,так бери коня и режь. -Ну уж нет!Бою должен быть конец! Сказал,бросился на Алёшу,а он его мечом в другую сторону уронил,и он прямо в коня упал.А у него в руках тоже меч был,и он задел по шее коня седого.И подумал:конь действительно аппетитный. А Алеша Попович домой поехал,получил от князя много золота и славу.Вот такой был бой Алёши Поповича.