придумать небольшую историю о путешествии на другой планете

О внеземной жизни и планетах. Я считаю, что есть во вселенной подобно земли планеты. Которые находятся на таком же расстоянии от своего солнца как наша обитаемая планета! И их солнце такого же размера, испускает такой же поток солнечной энергии…Но не факт что там есть составляющие компоненты для жизни. Это как вода, кислород, азот и другие газы. Видать в прошлом в нашу не обитаемую и горячую землю врезался астероид состоящий из льда, который принесло из космоса! В этом астероиде была посылочка с фрагментами ДНК и белков от других прошлом живых планет. Что дало толку появления живых существ на нашей планете!!! Растаяв при столкновении, возможно с горячей планетой как Венера, покрыл нашу землю водой. При испарении появились облака, которые взаимодействуя между собой и землей, накопив электрическую энергию, извергали молнии. Высокие разряды выделяли огромное количество Озона, который покрыл защитной оболочкой от радиации землю. Что дало зародившимся в океане живому миру из присланной посылочки, затем в процессе эволюции выйти на землю! Почему в океане? Вода спасала всё живое от губительного излучения исходящих от солнца. Пока создавалась земная атмосфера. Если где то во вселенной мы сможем найти планету с наличием воды, азота, водорода и кислорода, то это не говорит о том, что она пригодна для жизни человека! Земное притяжение может отличаться многократно от нашей земли! Выходит жить смогут только те существа, которые там и развивались! Возможно, в ближайшее время мы найдем ответ, изучив Марс, но я полагаю: Марс не имеет воду в жидком состоянии, потому что там нет защитного экрана из газов как на планете земля. И русла образовались за счёт выброса извержений жидкого газа. Полярные шапки на этой соседней планете возможно отложения замёрзших газов! Если Марс меньше земли, то выходит и притяжение в процентном отношении, ниже чем на земле! Представьте, если бы мы смогли посетить планету подобную Сатурну или Юпитеру, который во много раз больше земли! Естественно и притяжение в процентном отношении, гораздо выше, это как пытаться выжить в огромной центрифуге! Просто не сможем поднять своё тело! И полагаю, кровеносные сосуды в таких условиях просто лопнут! Значит астронавты, смогут нормально ходить по планетам, которые размером с землю! Но нужно учесть ещё один факт, состав породы и плотность атмосферы! А так же частоту вращения вокруг своей оси! Почему? Если замедленное вращение, то прогрев планеты будет не стабильным. Днем выжигающий всё живое жар, а ночью страшнейший холод! Значит космонавтам, приземляться следует ближе к полюсам! До нас на нашей планете жили динозавры огромных размеров, это говорит о том, что плотность кислорода была гораздо выше! Летающие ящеры могли с легкостью взлетать в небо! Значит и растительность была огромной… Если бы они попали в современную атмосферу, то умерли от недостатка кислорода! Затем прилетел огромный астероид из горной породы: Который взорвавшись при столкновении с землей, образовал Мексиканский залив и выжег за счёт взрыва большую часть кислорода в атмосфере! Создав вокруг земли пылевые облака. Что привело к значительному изменению климата планеты! Каждая очередная комета или астероид, столкнувшись с нашей землёй, даст очередной этап существования нашей земли и её обитателям! Всё зависит от состава кометы или астероида прилетевшего из космоса. Сопротивляться нет смысла! Против закономерных космических явлений человечество бессильно! Вся болтовня безграмотных фантазеров, что есть жизнь на Луне, Марсе и Венере… Что мы сможем в ближайшее время найти другую планету для жизни! Это пустое! Интересный факт: