придумать небольшую историю о путешествии на другой планете

придумать небольшую историю о путешествии на другой планете

Ответ(ы):

Ответил Гость:
О внеземной жизни и планетах. Я считаю, что есть во вселенной подобно земли планеты. Которые находятся на таком же расстоянии от своего солнца как наша обитаемая планета! И их солнце такого же размера, испускает такой же поток солнечной энергии…Но не факт что там есть составляющие  компоненты для жизни. Это как вода, кислород, азот и другие газы.  Видать в прошлом в нашу не обитаемую  и горячую землю врезался астероид  состоящий из льда, который принесло из космоса! В этом астероиде была посылочка с фрагментами ДНК и белков от других прошлом живых планет. Что дало толку появления живых существ на нашей планете!!! Растаяв при столкновении, возможно с горячей планетой как Венера, покрыл  нашу землю водой. При испарении появились облака, которые взаимодействуя между собой и землей, накопив электрическую энергию, извергали молнии. Высокие разряды  выделяли огромное количество Озона, который покрыл защитной оболочкой от радиации землю. Что дало зародившимся в океане живому миру из присланной посылочки, затем в процессе эволюции  выйти на землю! Почему в океане?  Вода спасала всё живое от губительного излучения исходящих от солнца. Пока  создавалась земная атмосфера.  Если где то во вселенной мы сможем найти планету с наличием воды, азота, водорода и кислорода, то это не говорит о том, что она пригодна для жизни человека! Земное притяжение может отличаться многократно  от нашей земли! Выходит жить смогут  только те существа, которые там  и развивались! Возможно, в ближайшее время мы найдем ответ, изучив Марс, но я полагаю: Марс не имеет воду  в жидком состоянии, потому что там нет защитного экрана из газов как на планете земля. И русла образовались за счёт выброса извержений  жидкого газа. Полярные шапки на этой соседней планете возможно отложения замёрзших газов! Если  Марс  меньше земли, то выходит и притяжение в процентном отношении, ниже чем на земле! Представьте, если бы мы смогли посетить планету подобную Сатурну или Юпитеру, который во много раз больше земли! Естественно и притяжение в процентном отношении, гораздо выше, это как пытаться выжить в огромной центрифуге!  Просто не сможем поднять своё тело! И полагаю, кровеносные сосуды  в таких условиях просто лопнут! Значит астронавты, смогут нормально ходить по планетам, которые размером с землю! Но нужно учесть ещё один факт, состав породы и плотность атмосферы! А так же частоту вращения вокруг своей оси! Почему? Если замедленное вращение, то прогрев планеты будет не стабильным.  Днем выжигающий всё живое жар, а ночью страшнейший холод! Значит космонавтам, приземляться следует  ближе к полюсам!  До нас  на нашей планете жили динозавры огромных размеров, это говорит о том, что плотность кислорода была гораздо выше! Летающие ящеры могли с легкостью взлетать в небо! Значит и растительность была огромной…  Если бы они попали в современную атмосферу, то умерли от недостатка кислорода! Затем прилетел огромный астероид из горной породы:  Который  взорвавшись при столкновении с землей, образовал  Мексиканский залив  и выжег  за счёт взрыва большую часть кислорода в  атмосфере! Создав вокруг земли  пылевые облака. Что привело к значительному изменению климата планеты! Каждая очередная комета или астероид, столкнувшись с нашей землёй,  даст очередной этап существования нашей земли и её обитателям! Всё зависит от состава кометы или астероида прилетевшего из космоса. Сопротивляться нет смысла! Против закономерных космических явлений человечество бессильно! Вся болтовня безграмотных  фантазеров, что  есть жизнь на Луне, Марсе и Венере… Что мы сможем  в ближайшее время найти другую планету для жизни! Это пустое! Интересный факт: 
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