придумать небылицу со словами: Зима. На деревьях...С неба.... Ребята...

придумать небылицу со словами: Зима. На деревьях...С неба.... Ребята...

Ответ(ы):

Ответил Гость:
С неба снежинки летят. Зима. Ребята. Листья с деревьев летят.
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