придумать небылицу зима,на деревьях,с неба,ребята

придумать небылицу зима,на деревьях,с неба,ребята

Ответ(ы):

Ответил Гость:
с неба падала морковка а ребята на деревья кушают морковку говорят как холодно,суровая зима.
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