Придумать прежложение текста. По двору важно ходил петух. Тёплое солнышко согрело двор. С листочков скатывались капельки росы. Цветы подняли головки. На крыльцо вышел кот Вась ка. Вдруг петух закукарекал.................
Придумать прежложение текста. По двору важно ходил петух. Тёплое солнышко согрело двор. С листочков скатывались капельки росы. Цветы подняли головки. На крыльцо вышел кот Вась ка. Вдруг петух закукарекал..............
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Теплое солнышко согрело двор. С листочков скатывались капельки росы.Цветы подняли головки.По двору важно ходил петух.Вдруг петух закукарекал.....на крыльцо вышел кот Васька.