Придумать продолжение былины о Добрыне Никитиче по плану : 1 ) Добрыня выезжает в чисто поле на добром коне . 2) Змей Горыныч преследует Добрыню . 3) Сражение со Змеем Горыныч ем . 4) Победа Добрыни . 5) Благодарность...

Гость: Гость:

И вот пошли слухи,что напал на землю русскую Змей-Гарыныч.И не дает он покоя жителям одной деревни:дотла дома сжигает и весь скот забирает. И дошли эти слухи до нашего Добрыни Никитича.И стал он в путь дорожку собираться.Собрался,оседлал своего коня и поскакал по лугам,по лесам.Когда выехал богатырь на своем добром коне в чистое поле,увидел он как в небе сгустились черные тучи.Направил Добрыня рысцой своего верного друга в то место,где шел бой,И когда достиг его,онемел от увиденного.Вся деревня была спалена дотла ,а жителей этой деревни Змей собрал в одно место и хотел сжечь своим огненным дыханием.Не смог добрый молодец смотреть на это.Достал он свою булаву и ударил по хвосту Змея-Гарыныча.Обернулся Змей,увидел богатыря ,скачущего прочь,разозлился и стал преследовать дышащим огненным пламенем молодцу в спину.Отвел Добрыня подальше от жителей злодея,достал острый меч и начался у них бой.Три дня и три ночи сражался богатырь русский со Змеем -Гарынычем.Всю силушку свою приложил Добрыня и в конце концов одолел злодея лютого,сложил ему голову.Рады -радешеньки жители,благодарят богатыря русского за жизнь их спасенную.Узнал про это князь великий Владимир,прискакал со своей дружиной,чтобы наградить Добрыню и к себе служить позвать.Ведь нужны русской земле такие богатыри славные.