придумать рассказ или написать стихотворение на тему осень С.ЕСЕНИН

Осень - это прекрасное время года. Солнце уже не такое яркое как летом. Дни стали короче. Часто небо заволакивает тучами и идет дождь. Листья деревьев изменили свой цвет – они стали желтые, красные, золотые, багряные. Перелетные птицы улетают на юг. В лесу полным ходом идет подготовка к зиме – лесные звери запасают на зиму орехи, желуди, семена растений. Люди тоже собирают урожай овощей и фруктов. Дети в сентябре идут в школу. Там они делают красивые поделки из даров осени: шишек, листьев, желудей.