Придумать сложные предложения употребив в них данные союзы:союзы если бы,и,как только,несмотря на то что,хотя,однако.с предложением дождь хлынул каак из ведра

Дождь хлынул как из ведра ,если бы сильный ветер не раздел тучи. Дождь хлынул как из ведра ,и белье,висевшее на улице,намокло. Дождь хлынул как из ведра ,как только я зашел в дом. Дождь хлынул КПК из ведра, не смотря на то что говорили синоптики. Дождь хлынул как из ведра,однако мы все равно гуляем по парку.