Придумать сложные предложения употребив в них данные союзы:союзы если бы,и,как только,несмотря на то что,хотя,однако.с предложением дождь хлынул каак из ведра
Придумать сложные предложения употребив в них данные союзы:союзы если бы,и,как только,несмотря на то что,хотя,однако.с предложением дождь хлынул каак из ведра
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дождь хлынул как из ведра ,если бы сильный ветер не раздел тучи. Дождь хлынул как из ведра ,и белье,висевшее на улице,намокло. Дождь хлынул как из ведра ,как только я зашел в дом. Дождь хлынул КПК из ведра, не смотря на то что говорили синоптики. Дождь хлынул как из ведра,однако мы все равно гуляем по парку.