Придумать сочинение по Интересное путешествие

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Путешествие – всегда что-то новое и интересное, это встреча с новыми людьми, городами и достопримечательностями. Путешествие всегда дарит новые эмоции и впечатления, оно позволяет отвлечься от повседневной жизни и окунуться в новую другую жизнь, хотя бы на несколько дней. Чаще всего люди отправляются путешествовать во время отпуска. Одни люди предпочитают для отдыха теплые курорты, южные страны, они получают удовольствие от вида моря, песка, ракушек и волн, эта группа людей получает удовольствие от купания в море, от теплого солнца и свежего ветерка, от морских экскурсий. Другие путешественники любят посещать страны и города, чтобы познакомиться с новой культурой, увидеть, как живут другие люди, полюбоваться известными на весь мир памятниками культуры. Третьи предпочитают экстремальные путешествия, им интересно вживую увидеть горы, взобраться на них или самостоятельно освоить морское дно, сплавиться по реке. У всех нас разные увлечения и пристрастия, в зависимости от них мы выбираем свой вид путешествия. Одно можно сказать точно, путешествие – это всегда что-то яркое и незабываемое, это море улыбок и хорошее настроение.