Придумать свои примеры предложений с частицами не и ни.Используйте словосочетание(Далеко не,вовсе не,совсем не,отнюдь не)И устойчивые словосочетания(Н и рыба ни мясо,ни пуха ни пера,ни свет ни заря,ни то ни сё)

вчера ходили на концерт, мне совсем не понравилось. Саша вовсе не не хотел заниматься физикой. наша соседка, далеко не ангел. погода сегодня отнюдь не зимняя. Лена сегодня какая-то вялая, не рыба, не мясо. вкус этого блюда, не то, не се, мне не понравился. Олег пришел вчера не свет, не заря. мы пожелали брату не пуха, не пера.