Придумать свои примеры предложений с частицами не и ни.Используйте словосочетание(Далеко не,вовсе не,совсем не,отнюдь не)И устойчивые словосочетания(Н и рыба ни мясо,ни пуха ни пера,ни свет ни заря,ни то ни сё)
Придумать свои примеры предложений с частицами не и ни.Используйте словосочетание(Далеко не,вовсе не,совсем не,отнюдь не)И устойчивые словосочетания(Н и рыба ни мясо,ни пуха ни пера,ни свет ни заря,ни то ни сё)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
вчера ходили на концерт, мне совсем не понравилось. Саша вовсе не не хотел заниматься физикой. наша соседка, далеко не ангел. погода сегодня отнюдь не зимняя. Лена сегодня какая-то вялая, не рыба, не мясо. вкус этого блюда, не то, не се, мне не понравился. Олег пришел вчера не свет, не заря. мы пожелали брату не пуха, не пера.