Придумать свою докучную сказку

Жила была Кармен. У нее была подруга Ванесса. Однажды Кармен позвала гулять Ванессу по ее восхитительному вишнёвому саду. Ванесса конечно же согласилась так как это была ее лучшая подруга. Спустя пару часов Ванесса подошла к дому Кармен, и кричит:Кармен выходи,я тут... Кармен выходит и спрашивает свою подругу почему же ты так долго шла до меня, ты же живешь в соседнем доме, а та ей говорит:мне пришлось долго наносить макияж. Кармен в недоумении говорит, но тебе только 10 лет, ты здорова?!, может тебе скорую вызвать?! Кармен заходит в дом, Ванесса в недоумении смотрит на нее и думает:куда она пошла? Тут Кармен выглядывает из окна и говорит:мне такая подрурга не нужна. Вот и сказочке конец