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Придумать задачу по выражению 45-5*3 и реши ее
Придумать задачу по выражению 45-5*3 и реши ее
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Чтобы объдинить как бы желательно 3 одинаковых предмета
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