Придумать задачу по выражению 45-5*3 и реши ее

Придумать задачу по выражению 45-5*3 и реши ее

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Чтобы объдинить как бы желательно 3 одинаковых предмета
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