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Придумать загадки используя имена прилагательные
Придумать загадки используя имена прилагательные
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Кто осенью холодной Ходит хмурый и голодный?
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