Придумай 10 слов без ударения в орфограмме

Придумай 10 слов без ударения в орфограмме

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Летать Население Светлеть Посвящать Лесной Лиса Деревянный Изменение Уходить Сова
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