Придумай фантастичну історію про наших космічних сусідів і гостей

Никто не знает, но говорят что на Марсе, в толстых покровах планеты, есть большой город где живут Марсиане. И иногда они прилетают к нам, одеваются в человеческую кожу и изучают нас. Делают они это для того, что-бы потом земляне поехали жить на Марс, и на оборот. И тогда земляне и марсиане создатут Великий Галактический Союз, и будут жить вместе.