Придумай и запиши приглашение на детский праздник. Используя пришедшие из французского языка слова афиша, карусель, аттракцион, сюрприз и пришедшие из немецкого языка слова фокус , фейерверк

дорогие друзья! приглашаю вас на незабываемый праздник! В программу включены веселые катания на каруселях, головокружительные аттракционы. А так же, состоится волшебный конкурс на лучший фокус! Победителя ждет сюрприз. Заключением мероприятия станет восхитительный фейерверк! встречаемся в холле, у афиши!