придумай казку про пригоди бутербродика в організмі людини.

однажды бутерброд путешествовал по организму человека и наткнулся на желудок и он задал вопрос мозгу и мозг сказал что там переваривается еда и потом переходит в кишку потом выходит на ружу а потом бутерброд пошел дальше и увидел легкие человека и снова задал вопрос мозгу а мозг сказал что человеку они необходимо дышать пошел бутерброд дальше и увидел сердце и спросил мозга мозг сказал что оно нужно человеку что кровь передвигалась по организму изучив некоторые органы человека бутерброд пошел в другие места