Придумай рифму к слову знать...из 4 строк

Разное
Придумай рифму к слову знать...из 4 строк
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если будешь много читать, То ты будешь много знать. А будешь много знать, ты получишь в школе пять.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Task 4 Use the infinitive in the correct form. 1. I am glad (to do) all the homework yesterday 2. She hoped (to help) her friends 3. He expected (t...
Ответить
Разное
Описать положение Молдовы на карте
Ответить
Разное
Решите пожалуйста выражение по действиям 1,4*(4,5+3,9:0,13) :)Дам 35 баллов
Ответить
Разное
Как с помощью транспортира построить две прямые угол между которыми равен: а) 25 градусов б) 70 градусов в) 90 градусов
Ответить
Разное
Вода при замораживании увеличивает свой объем на 1/11. На какую часть уменьшиться объем льда при превращении его в воду? Напишите пожалуйста решени...
Ответить
Разное
Упростите выражение: (b+7)^2-2b(2b+7)
Ответить
Разное
Расскажите о движениях протеста в годы английской революции помогите плиззз
Ответить
Разное
До трицифрового числа приписати рівне йому число. У скільки разів одержане число більше даного?
Ответить
Разное
5. Федеративное государственное устройство от иных форм государственного устройства отличает 1) наличие у отдельных территорий страны своих законов...
Ответить
Разное
Здравствуйте!Пмогите написать сочинение на тему "Описание моей комнаты" 10-12 предложений , даю 30 баллов , очень срочно - до завтра !!! Заранее сп...
Ответить