Придумай рифму к слову знать...из 4 строк
Разное
Придумай рифму к слову знать...из 4 строк
Ответ(ы):
Гость:
Если будешь много читать, То ты будешь много знать. А будешь много знать, ты получишь в школе пять.
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