Придумай способ чтобы вычислить площадь фигуры ? Объясните как это ?

Ну например нарисовать произвольную фигуру. Взять пленку, разлиновать ее по кубикам 1 кв.см. Пленку налаживаешь на фигуру, считаешь кол-во клеток которые полностью в твоей фигуре , и кол-во клеток, которые пересекают фигуру лишь частично. Кол-во неполных клеток делишь на 2 и слаживаешь с кол-вом полных клеток и получаешь примерную площадь всей фигуры