Придумай свою задачу, используя любые приведенные выше данные (в тексте или в таблице «На них охотится дельфин-косатка»). Запиши ее условие, вопрос, р ешение и ответ

1000т кильки 2 дельфина 10т/ч ест один дельфин В море 1000т кильки. Но к ним приплыли 2 дельфина. Каждый дельфин ест по 10 т в час. Через какое время дельфины сьедят всю кильку? 1) 1000:10=100 (ч) сьест один дельфин. 2) 100:2=50 (ч) Ответ: за 50 ч сьедят всю кильку.