придумай сюжет для рисунков на тему труд в крестьянском хозяйстве

придумай сюжет для рисунков на тему труд в крестьянском хозяйстве

Ответ(ы):

Ответил Гость:
вспахивание земли , посадка семян , доение коровы , ноша воды
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