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придумай текст на тему осень определи основную мысь повествование
придумай текст на тему осень определи основную мысь повествование
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придумай текст на тему осень определи основную мысь повествования.
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