Придумай задачу по выражению 22+48:2

Придумай задачу по выражению 22+48:2

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Саше купили 48 тетрадок половину он уже исписал но папа купил иму ещо 22 тетрадке вопрос сколько у саше стало тетрадей
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