Придумай задачу,которая решается так: 35:(@:6)

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Придумай задачу,которая решается так: 35:(@:6)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пенал стоит меньше ручки (6 р) в @ раз . Найдите во сколько раз будет больше стоить карандаш чем пенал если он стоит 35 р
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