Придумайте и запишите по пять слов сонорными и шипящими согласными

Придумайте и запишите по пять слов сонорными и шипящими согласными

Ответ(ы):

Ответил Гость:
шерсть, шепот, шелк, шорох, щека.
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