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Придумайте и запишите по пять слов сонорными и шипящими согласными
Придумайте и запишите по пять слов сонорными и шипящими согласными
Ответ(ы):
Ответил Гость:
шерсть, шепот, шелк, шорох, щека.
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