Придумайте интересный рассказ про дружбу.Пожалуйста.И чтобы там были пословицы и поговорки

Без беды друга не узнаешь. Без друга в жизни туго. Без друга, который потерян, плохо, но плохо и с другом, который неверен. Без хорошего друга не узнаешь своих ошибок. Бой красен мужеством, а приятель — дружеством. Был бы друг, будет и досуг. Был я у друга, пил воду: слаще меду. Вдруг не станешь друг. Верному другу цены нет. Вешний лед обманчив, а новый друг ненадежен. Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех. Всякий выбирает себе друга по своему нраву.