Придумайте небольшой рассказ о пословице Повторение мать учения

Учительница объявила нам , что завтра пройдёт словарный диктант и задала повторить правило на правописание " ча - ща " и " чу- щу" . Я решил, что это не сложно и так напишу что-нибудь и убрал книги в портфель. На следующий день все одноклассники не бегали и не шумели, уж очень важный диктант, готовились все. Только я сидел и посматривал в окно, а чего бы и не посмотреть то , подумаешь " чу" или " чю" , по ходу дела разберёмся. И тут вошла учительница, мы открыли тетради и я начал писать : " Лето - чюдная пора . Чюдных дней она полна! Чясты солнечные дни , Счястья дарят нам они! " С чувством выполненного долга я закрыл тетрадь и сдал тетрадь. Как же я был удивлён, когда на следующий день в моей тетради красовалась огромная двойка. Учительница посмотрела на меня , покачала головой и сказала : " Антон, надеюсь теперь ты выучишь правило. А заодно запомни ещё одно " Повторение - мать учения!" Я опустил голову, мне стало стыдно.