Придумайте предложения, в которых местоимение она обозначало бы:1) лицо женского пола; 2)самку животного; 3)предмет; 4)явление природы; 5)я вление языка; 6)математическое понятие. Пусть ваши одноклас...

Придумайте предложения, в которых местоимение она обозначало бы:1) лицо женского пола; 2)самку животного; 3)предмет; 4)явление природы; 5)я вление языка; 6)математическое понятие. Пусть ваши одноклассники попробуют отгадать , какое слово в каждом примере (ЗАШИФРОВОНО) НАРИСУЙТЕ ЭТИ ОБОЗНОЧЕНИЯ

1)Женщина - она слабый и нежный пол. 2)Львица - она дерзкая хищница. 3)Ручка - она шариковая и ей пишут. 4)Гроза - она красивое,но страшное явление природы. 5)Пунктуация - раздел науки о языке. 6)Математика - царица всех наук!