Придумайте предложения, в которых местоимение она обозначало бы:1) лицо женского пола; 2)самку животного; 3)предмет; 4)явление природы; 5)я вление языка; 6)математическое понятие. Пусть ваши одноклас...

Придумайте предложения, в которых местоимение она обозначало бы:1) лицо женского пола; 2)самку животного; 3)предмет; 4)явление природы; 5)я вление языка; 6)математическое понятие. Пусть ваши одноклассники попробуют отгадать , какое слово в каждом примере (ЗАШИФРОВОНО) НАРИСУЙТЕ ЭТИ ОБОЗНОЧЕНИЯ

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)Женщина - она слабый и нежный пол.  2)Львица - она дерзкая хищница. 3)Ручка - она шариковая и ей пишут.  4)Гроза - она красивое,но страшное явление природы. 5)Пунктуация - раздел науки о языке.  6)Математика - царица всех наук!
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