Придумайте продолжение к тексту. Однажды поспорили двое.Первый рассказывает: "В некотором царстве,в некотором государстве по некой дороге шёл некто и нашёл нечто. А на встречу ему некий человек. Разделил некто свою н...

Придумайте продолжение к тексту. Однажды поспорили двое.Первый рассказывает: "В некотором царстве,в некотором государстве по некой дороге шёл некто и нашёл нечто. А на встречу ему некий человек. Разделил некто свою находку на некоторое количество частей и отдал незнакомцу некую часть. Сколько осталось у первого?" Другой говорит: "Всё было совсем не так. Никакого царства,никакого государства. Никто никого не встретил и никакой части ему не отдал. Вот и нужно узнать,что осталось?" Долго они спорили,но вдруг увидели умного человека. А он посмотрел на обоих и говорит...