Придумайте сказку о стране алфавита 10 предложений пожалуйста помогите

Существует страна букв. Название которой Звукобуквск. В ней живут глухие, звонкие, мягкие, твердые гласные и согласные. Гласные и согласные живут на разных берегах реки. Так же, существуют буквы, которые не издают звуков, но помогают быть мягкими или твёрдыми согласным и разделяют их от гласных и от корня. Есть только мягкие согласные, также имеются только твердые. Хоть Ь и Ъ не смягчают шипящие, но их надо все равно ставить по определенному правилу. Гласные тоже умеют смягчать. Эти гласные зовут: Я Ю Е Ё И. Все эти буквы хорошо дружат не смотря на то, что живут с разных берегов.