Придумайте текст для экскурсии по музею "Город букв". Расскажите о своей букве. Как она появилась в музее, из чего сделана, кого изображает.( Моя букв а "М").

буква- м 14 буква в алфавите у нее 4 палки я не обыкновенна ведь все знают все меня это я буква м я любитель мамы,музыки,мужа только я хочу быть первой буквой в алфавите