Придумайте высказывание о достоевском
Разное
Придумайте высказывание о достоевском
Ответ(ы):
Гость:
"...Надо ловить минуту и усвоить искусство, когда ещё оно так мало известно у нас..."
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