Придумайте задачи по этим уровнениям 1) 250-3y =115 2) x+3x+2*3x=12c 3) (48-x ) :8=4 Пожалуйста помогите !!!

Разное
Придумайте задачи по этим уровнениям 1) 250-3y =115 2) x+3x+2*3x=12c 3) (48-x ) :8=4 Пожалуйста помогите !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)250-3у=115 3у=250-115 3у=135 у=135/3 у=45
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