Придумайте задачи по этим уровнениям 1) 250-3y =115 2) x+3x+2*3x=12c 3) (48-x ) :8=4 Пожалуйста помогите !!!

Разное

Придумайте задачи по этим уровнениям 1) 250-3y =115 2) x+3x+2*3x=12c 3) (48-x ) :8=4 Пожалуйста помогите !!!

Автор: Гость