Придумайте,пожалуйста,строчку к загадке о белении полотна:Клочьями рвали,по полю вязали,Били меня,колотили меня,(тут не хватает строчки),под ключ запи рали,на стол сажали.Задание по окр.миру.

Клочьями рвали По полю валяли Били меня Колотили меня Крутили, ткали Под ключ запирали На стол сажали Ответ: ( Лен ) Или такая строчка - Колотили, колотили Под ключ запирали На стол сажали Гостей угощали