Придумайте,пожалуйста,строчку к загадке о белении полотна:Клочьями рвали,по полю вязали,Били меня,колотили меня,(тут не хватает строчки),под ключ запи рали,на стол сажали.Задание по окр.миру.
Придумайте,пожалуйста,строчку к загадке о белении полотна:Клочьями рвали,по полю вязали,Били меня,колотили меня,(тут не хватает строчки),под ключ запи рали,на стол сажали.Задание по окр.миру.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Клочьями рвали По полю валяли Били меня Колотили меня Крутили, ткали Под ключ запирали На стол сажали Ответ: ( Лен ) Или такая строчка - Колотили, колотили Под ключ запирали На стол сажали Гостей угощали