Придумайте,пожалуйста,строчку к загадке о белении полотна:Клочьями рвали,по полю вязали,Били меня,колотили меня,(тут не хватает строчки),под ключ запи рали,на стол сажали.Задание по окр.миру.

Придумайте,пожалуйста,строчку к загадке о белении полотна:Клочьями рвали,по полю вязали,Били меня,колотили меня,(тут не хватает строчки),под ключ запи рали,на стол сажали.Задание по окр.миру.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Клочьями рвали По полю валяли Били меня Колотили меня Крутили, ткали Под ключ запирали На стол сажали  Ответ: ( Лен )   Или такая строчка - Колотили, колотили                               Под ключ запирали                               На стол сажали                                Гостей угощали
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