Придя в магазин, Винни-Пух обнаружил, что горшочек для мёда подорожал на 50%, а мёд подешевел на 50%, и теперь горшочек и мёд в нем стоят поровну. Как изменилась цена горшочка с медом?а) увеличилась на 20 процентов. б) уменьши...
Придя в магазин, Винни-Пух обнаружил, что горшочек для мёда подорожал на 50%, а мёд подешевел на 50%, и теперь горшочек и мёд в нем стоят поровну. Как изменилась цена горшочка с медом?а) увеличилась на 20 процентов. б) уменьшилась 20 процентов . в)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть горшочек стоил x, а мёд y. После изменения цен стало (1 + 1/2) х = 3x/2 и (1 - 1/2) у = y/2. Составляем уравнение: 3x/2=y/2, то есть y=3x. Изначально горшочек с мёдом стоил 4x, а стал стоить 3x, 4х - 100% 3 х - ?% 3 х - 75% от 4х то есть всё вместе подешевело на 25% (на четвёртую часть).