Придя в магазин, Винни-Пух обнаружил, что горшочек для мёда подорожал на 50%, а мёд подешевел на 50%, и теперь горшочек и мёд в нем стоят поровну. Как изменилась цена горшочка с медом?а) увеличилась на 20 процентов. б) уменьши...

Придя в магазин, Винни-Пух обнаружил, что горшочек для мёда подорожал на 50%, а мёд подешевел на 50%, и теперь горшочек и мёд в нем стоят поровну. Как изменилась цена горшочка с медом?а) увеличилась на 20 процентов. б) уменьшилась 20 процентов . в)